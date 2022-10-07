لافروف: تصريحات زيلينسكي تؤكد الحاجة الى عملية خاصة في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا “تؤكد الحاجة” لما اسماه “عملية خاصة” في أوكرانيا.

وفي نقاش مع معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.

فيما اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس 7 اكتوبر، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: “بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي”.

وأضاف: “ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون”، وتابع: “لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية”.