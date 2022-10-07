الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: تصريحات زيلينسكي تؤكد الحاجة الى عملية خاصة في أوكرانيا

منذ ساعتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا “تؤكد الحاجة” لما اسماه “عملية خاصة” في أوكرانيا.

وفي نقاش مع معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.

فيما اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس 7 اكتوبر، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: “بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي”.

وأضاف: “ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون”، وتابع: “لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظمة الأغذية و​الزراعة​ التابعة للأمم المتحدة (​الفاو​)
"الفاو".. تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي
الجيش الاوكراني- تعبيرية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. استسلام طاقم مدرعة روسية في خيرسون
مؤشرات البورصة
شركات تصنيع الرقائق تهبط بمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
سينتيا زرازير
بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها