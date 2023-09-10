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لافروف: تمكنت روسيا من ضمان عدم طغيان أوكرانيا على أجندة قمة العشرين

منذ 11 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة مجموعة العشرين في الهند بأنها ناجحة وقال إن تمكنت روسيا من ضمان عدم طغيان الصراع الأوكراني على جدول أعمال قمة المجموعة العشرين بسبب الموقف الموحد للدول الواقعة في جنوب العالم.

هذا وأصدرت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا خلال القمة أمس السبت 9\9\2023 أحجم عن انتقاد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وأودى الغزو الروسي لأوكرانيا بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين وتسبب في اضطرابات اقتصادية في أنحاء العالم منذ أن بدأ في فبراير\شباط 2022.

وتنفي موسكو، التي تقول إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” هناك، ارتكاب أي أعمال وحشية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تلبية الشروط التي وضعتها.

وقال لافروف إن روسيا تثمن محاولات الأمم المتحدة لتسهيل المحادثات الخاصة باتفاق الحبوب.

    المصدر :
  • رويترز

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