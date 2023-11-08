لافروف: جهود إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لم تسفر عن نتائج حتى الآن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن جهود الأمم المتحدة لإعادة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

وانسحبت روسيا في يوليو\تموز من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.

ومنذ ذلك الحين شنت موسكو أكثر من هجوم على الموانئ ومنشآت التخزين الأوكرانية، وتقول كييف إنها دمرت مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق لأن الحبوب لم تكن تصل للدول الأكثر فقرا ولأن صادراتها من الحبوب والأسمدة ظلت تواجه عوائق.