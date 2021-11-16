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لافروف: حل أزمة المهاجرين ممكنة عبر حوار مباشر

16 - نوفمبر - 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن حل أزمة طالبي اللجوء على الحدود ممكن عبر حوار مباشر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تصرفات العسكريين البولنديين على الحدود مع بيلاروسيا “خرق للحقوق الإنسانية الدولية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هاتفيا اليوم أزمة طالبي اللجوء على الحدود.

وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الروسي اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خفض التصعيد في أزمة طالبي اللجوء، وضرورة التواصل بين الاتحاد الأوروبي ومينسك مباشرة لحلها.

وتحدثت مصادر في باريس عن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في تخفيف حدة النزاع، فيما ذكر الكرملين أن بوتين قال إنه يتعين على قادة دول الاتحاد الأوروبي مناقشة المشكلة مباشرة مع لوكاشينكو.

واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الاثنين أن “لوكاشينكو ليس المتسبب بالوضع الحاصل عند الحدود.. من الخطأ تماما تحميل لوكاشينكو كامل المسؤولية”.

بدورها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو استمر حوالي 50 دقيقة، وذكر التلفزيون البيلاروسي الرسمي أنه تم التركيز على تهدئة الوضع والدعم الإنساني للمهاجرين.

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