لافروف: روسيا ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.

من المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي التاسع والعاشر من سبتمبر\أيلول في نيودلهي.

ولم تشر أي تقارير إلى سفر بوتين للخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس آذار للاشتباه في جرائم حرب بأوكرانيا.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية المرموق في موسكو “لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يتبن موقفنا”.

وقال إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول “الأمر منته بالنسبة لنا”.

واتهم الغرب بتقويض دور المؤسسات الدولية من خلال الدفع بأجندته الخاصة وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قد تصدر بيانا غير ملزم إذا لم يتسن التوصل لتوافق في القمة.

وتابع لافروف قائلا “خيار آخر هو تبني وثيقة تركز على قرارات بعينها في نطاق مجموعة العشرين وترك المجال لكل دولة للتعبير بنفسها عن وجهة نظرها في باقي الملفات”.