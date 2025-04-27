لافروف: روسيا ستواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد إن موسكو ستواصل استهداف المواقع التي يستخدمها الجيش الأوكراني والمقاتلون الأجانب والمدربون العسكريون الذين ترسلهم أوروبا.

وأصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في كييف الأسبوع الماضي فأودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا. وقال لافروف إن الهدف لم يكن “مدنيا تماما”.

وأضاف لافروف في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” سجلتها شبكة (سي بي.إس) يوم الخميس وبثتها اليوم الأحد “سنواصل استهداف المواقع التي يستخدمها الجيش الأوكراني وبعض المرتزقة من دول أجنبية والمدربون الذين أرسلهم الأوروبيون رسميا للمساعدة في استهداف المواقع المدنية الروسية”.