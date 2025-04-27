لافروف: روسيا مستعدة لتخزين المواد النووية الإيرانية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة لتخزين المواد النووية الإيرانية إذا اتفقت أميركا وإيران على ذلك.

وقبل نحو أسبوع، أعرب لافروف عن استعداد موسكو للإسهام في الاتفاقيات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن الاتفاق النووي يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لطهران.

وقال لافروف، عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: “رحبنا بالجهود المبذولة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية ومقبولة للطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت وما زالت تناقش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية”.

وتابع وزير الخارجية “بالطبع، روسيا مستعدة للمساعدة في هذه العملية، وستدعم بقوة الاتفاقيات التي تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأردف لافروف: “نحن مستعدون للمساعدة والوساطة ولعب أي دور مفيد من وجهة نظر إيران، ويكون مقبولاً بالنسبة للولايات المتحدة”.

محادثات فنية ودبلوماسية

يذكر أنه انطلقت أمس السبت، المحادثات الفنية والدبلوماسية بين الوفدين الإيراني والأميركي في مسقط، حيث أكد البرلمان الإيراني أنها فرصة ممتازة للبلاد رغم تعقيدها.

وأوضح البرلمان أن أي اتفاق مع أميركا يجب أن يعالج بشكل كامل المصالح النووية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع العقوبات.

وكانت جولتان سبقتا الجولة المزدوجة أمس، عقدت الأولى في مسقط أيضا، والثانية في روما، ووصفتا من قبل الجانبين بالإيجابيتين والبناءتين.