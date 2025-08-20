لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية لتسوية مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية لتسوية مع أوكرانيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بأي صيغة كانت، والارتقاء بمستوى الوفود المشاركة في المفاوضات.

لكنه جدد إصرار موسكو على أن يكون أي اجتماع بين الزعيمين الروسي والأوكراني تتويجا لهذه المفاوضات، وأن يجري التحضير له بعناية فائقة.

وفي وقت سابق أكد لافروف، أن روسيا لا ترفض أي أطر للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة “الإعداد بدقة” لأي اتصالات على أعلى مستوى.

وأوضح في حديث لقناة “روسيا 24” الحكومية الروسية، الثلاثاء، أن الأهم هو ألا تُنظم أي أطر متعددة الأطراف “من أجل تناولها في الصحف الصباحية أو بثها بالتلفزيون مساء أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد تعبيره، مضيفاً أنه يجب تنظيمها “خطوة خطوة بدءاً من مستوى الخبراء”.

وبالرغم من عدم تأكيد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن، فإن موسكو وكييف باتتا تبديان في الفترة الأخيرة مزيداً من المرونة في مسألة عقد لقاء على أعلى مستوى من دون شروط مسبقة، وسط تنامي جهود الوساطة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي ختام محادثاته مع ترامب بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لعقد لقاء مع روسيا على أعلى مستوى دون شروط مسبقة، وقال في مؤتمر صحافي: “إذا بدأت أوكرانيا بوضع شروط صعبة، ولو عادلة، لعقد اللقاء، فسيضع الروس مئة شرط من جانبهم”، وأضاف: “يجب عقد اللقاء لمناقشة سبل إنهاء النزاع”.