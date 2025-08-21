لافروف: روسيا مهتمة بالمزيد من مشروعات الطاقة المشتركة مع الهند

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يدخلان قاعة لإجراء محادثاتهما في موسكو، روسيا، 21 أغسطس 2025. رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الهندي في موسكو اليوم الخميس إن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة حقق نتائج جيدة، وإن موسكو مهتمة بإقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع نيودلهي في الطاقة.

وأشار الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو عقب المباحثات، إلى أن موسكو ونيودليهي لديهما خطط للتنقيب عن الموارد بشكل مشترك على الأراضي الروسية.

وأفاد لافروف بأن التجارة البينية بين روسيا والهند نمت بنحو 15% وبلغت مستوى تاريخيا.

وأكد أن التعاون بين البلدين في مجال الهيدروكربونات وتوريد النفط الروسي إلى السوق الهندية “يحقق نتائج جيدة”.

كما لفت لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند بنهاية العام، حيث سيتم إعداد حزمة وثائق شاملة للقمة الروسية الهندية.

وشدد الوزير الروسي على أن “القاعدة الاقتصادية لشراكتنا الاستراتيجية المتميزة تتعزز بشكل متين وتصاعدي بشكلٍ عام”.

وقال لافروف: “نرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الممر الدولي للنقل “شمال – جنوب” – فهناك مصالح مشتركة بيننا وبين الأصدقاء الهنود. لقد اتفقنا على تحفيز هذا العمل. توجد خطط واعدة لتنظيم وزيادة حركة الشحن عبر المسار البحري الشمالي وغير ذلك الكثير”.

واختتم لافروف حديثه قائلا: “نرحب أيضا بالتقاليد الجيدة في مجال التعاون العسكري، وإجراء المناورات المشتركة، وفي مجال التعاون العسكري الفني الذي يرتكز أيضا على أسس تاريخية قوية”.

تربط روسيا والهند علاقات استراتيجية، ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث يشهد التعاون بين البلدين نموا مطردا يعكس عمق الشراكة الثنائية.