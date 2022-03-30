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لافروف: سنتخذ مع إيران خطوات عملية لتفادي العقوبات الغربية

30 - مارس - 2022
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستعمل مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تستهدف الالتفاف على العقوبات الغربية، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لافروف يشير إلى العقوبات المفروضة على روسيا تحديدا أم تلك المفروضة على إيران أيضا.

يذكر أن وزارة الخارجية الهندية قالت اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور نيودلهي غدا الخميس، في رحلة تستمر يومين.

وأفادت محطة سي.جي.تي.إن التلفزيونية التابعة للحكومة في الصين بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، في منطقة أنهوي بشرق الصين.

وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، الثلاثاء، لم تفض الى نتائج “واعدة جدا” ولا أي “تقدم”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين “في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف انفجارات القذائف الروسية.

وفي كلمة في ساعة متأخرة من ليل أمس، عبر زيلينسكي أيضا عن حذره حيال تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في بعض المناطق وقال إن جهود أوكرانيا الدفاعية لن تتقلص.

وقال زيلينسكي إن كييف لم تر أي سبب يدعو إلى تصديق كلام بعض ممثلي روسيا.

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