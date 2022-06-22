لافروف في إيران لبحث مبادلة إمدادات النفط والغاز

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إلى إيران الأربعاء الواقع في 22 حزيران، وسط تعثر المفاوضات بين القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق النووي، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه “سيتم خلال زيارة لافروف مناقشة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وتعزيز التعاون الثنائي والتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن قضايا دولية وإقليمية”.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات من اجتماع لافروف مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن زيارة لافروف تهدف إلى “تعزيز التعاون مع المنطقة الأوروآسيوية والقوقاز”.

وكانت موسكو بحثت الشهر الماضي مع إيران، مبادلة إمدادات النفط والغاز وكذلك إنشاء مركز لوجستي.

يذكر أن الدولتين خاضعتان لعقوبات غربية ولديهما بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن لافروف سيلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس.