لافروف: لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بعد أن وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقا في تركيا الأسبوع الماضي يسمح بتصدير شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وفي حديثه بعد أن قصفت الصواريخ الروسية ميناء أوديسا الرئيسي في أوكرانيا يوم السبت، قال لافروف إن الضربة كانت تستهدف البنية التحتية العسكرية في الميناء.

وقال في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد في اتفاق الحبوب الذي وقعته روسيا ما يمنعها من مواصلة مهاجمة البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

أوكرانيا تأمل في تصدير أول شحنة حبوب

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها تأمل أن يبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر مسؤولان حكوميان كبيران في مؤتمر صحفي عن أملهما في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع، وفي أن يتسنى تصدير الشحنات من جميع الموانئ المشمولة في الاتفاق في غضون أسبوعين.

وأوضح وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاق الذي وُقع يوم الجمعة والذي يسمح أيضا بتصدير واستيراد الأسمدة.