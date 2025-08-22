الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: لا جدول أعمال جاهز لأي قمة محتملة بين بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن

منذ ساعتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقناة إن.بي.سي التلفزيونية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد قمة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يكون جدول الأعمال جاهزا لمثل هذا الاجتماع، وهو أمر ليس قائما في الوقت الراهن.

وأضاف لافروف أن روسيا وافقت على التحلي بالمرونة بشأن عدد من النقاط التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.

والجمعة 15 آب/أغسطس 2025 عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط. رويترز
أسعار النفط مستقرة وسط تراجع الآمال في سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت ترتفع قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز
حرب إسرائيل وإيران
فرنسا تؤكد عقد محادثات أوروبية إيرانية الأسبوع المقبل حول النووي

الأكثر قراءة

وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
مطار بيروت- ارشيف
بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب