الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: لا نتوقع تحقيق "اختراق دبلوماسي" في قمة بوتين وبايدن

1 - يونيو - 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء أنه لا يتوقع تحقيق ”اختراق دبلوماسي“ خلال القمة المقررة في 16 حزيران/يونيو والتي تجمع للمرة الأولى الرئيسين الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على خلفية توترات بين البلدين.

تصريحات لافروف، جاءت خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت لمسؤولين في مجموعة ”بريكس“ للاقتصادات الناشئة ”لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع أنه سيتحقق اختراق، (وستتخذ) قرارات تاريخية تؤدي الى تغييرات أساسية“.

وتدارك ”لكن حقيقة إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع“.

ويأتي اللقاء بين الرئيسين في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ومنذ توليه منصبه، فرض بايدن عقوبات جديدة على موسكو بشأن ما تقول السلطات الأميركية إنّه دور روسي محتمل في الهجوم الذي استهدف الشركة الاميركية لتطوير البرمجيات ”سولار ويندز“ والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وانتقدت واشنطن بشدة موسكو اثر تعرض المعارض الروسي اليكسي نافالني المسجون راهنا لمحاولة تسميم.

والأحد الماضي، وعد بايدن بأن يبلغ بوتين أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا ”تنتهك“ حقوق الإنسان.

    المزيد من أخبار العالم

    جدارية للطالبة نيرة أشرف
    جريمة المنصورة.. قاتل نيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال محاكمته
    فائزة هاشمي
    فائزة رفسنجاني لخامنئي: عدونا هنا في الداخل
    معارك طاحنة في شرق أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    موسكو تحبط هجوما بالبحر الأسود.. وأسر 70 مقاتلا أوكرانيا في آزوت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟