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لافروف: لا نشك في تورط الولايات المتحدة في الهجوم على سيفاستوبول

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 11:59 مساءً
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين إن تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيفاستوبول “ليس موضع شك”.

وأضاف لافروف، خلال محادثات مطولة مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك: “شكرا لكم على التعازي التي قدمتموها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في سيفاستوبول… لا نشك في تورط الولايات المتحدة وحلفائها الأوكرانيين”.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن “الأسلحة الأميركية التي تزود بها الولايات المتحدة، كييف، لا يمكن استخدامها دون المشاركة المباشرة للجيش الأميركي، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية”.

ووفقا لأحدث البيانات، أدى هجوم صاروخي أوكراني ATACMS إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم طفلان كما أصيب أكثر من 150 شخصا.

وقال لافروف في المؤتمر إن روسيا لا تجري “سرا” أي محادثات مع الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الوزير الروسي إن روسيا تعتبر جميع تصرفات الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية بمثابة “إنذار نهائي”. “إن كل ما يفعله الغرب تقريبًا، وما يعلنه، وما كان ينفذه عمليًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تصميمه كإنذار نهائي لروسيا في جميع الاتجاهات.

وقال لافروف: “بما في ذلك آفاق الحل السياسي والدبلوماسي التي تحطمت في أبريل 2022، بما في ذلك توسيع نطاق الأسلحة التي يسمح الغرب لنفسه بتزويد النظام النازي في كييف بها”.

    المصدر :
  • رويترز

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