الجمعة 25 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: لن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا

منذ 16 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا ترى إمكانية بأن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروسيا الخميس: “بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروسيا للاجتماع على الأراضي البيلاروسية. لكنني لن أفكر في الأمر”.

غير أنه لفت إلى أنه “الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا، ونحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا”، كذلك أوضح: “لا أرى إمكانية أن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض”.

تأتي هذه التصريحات بينما تعثّرت مفاوضات السلام بين كييف وموسكو منذ أبريل الماضي، فيما حمل طرفا النزاع المسؤولية للآخر.

ولم تشهد الفترة الماضية أي تواصل يذكر بينهما، بل عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل الفائت.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، غير أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي لهدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.

    المزيد من أخبار العالم

    المانيا
    وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز
    شعار منظمة الصحة العالمية
    هل ستعلن منظمة الصحة العالمية حالة تأهب بشأن جدري القرود ؟
    آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حاكم لوغانسك: القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي في ليسيتشانسك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
    بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟