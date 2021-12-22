الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف متوعدا ألمانيا: للصبر حدود

22 - ديسمبر - 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو قد تضطر إلى الرد على الإجراءات التي تتخذها ألمانيا بحق وسائل إعلام روسية في أراضيها.

ووصف لافروف، ضمن مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تعرضت لها قناة RT DE الناطقة باللغة الألمانية بأنها “صارخة”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية، على الرغم من محاولاتها النأي بالنفس عن القضية، فعلت منذ البداية كل ما كان بوسعها بغية رسم صورة سلبية للقناة الروسية في المجتمع الألماني وبين الجهات الرسمية في هذا البلد ومنع بث القناة.

وأبدى لافروف قناعته بأن حكومة برلين تتحمل المسؤولية المباشرة عن حملة التمييز التي تعرضت لها RT DE، قائلا: “إن الدولة التي تتخذ في أراضيها مثل هذه الإجراءات التعسفية هي التي تتحمل المسؤولية عنها، وليس أي يوتيوب”.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات أوكرانية من طراز بيرقدار تي بي 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حملة تبرعات في بولندا لشراء "مسيرة" لأوكرانيا
    علم ليبيا
    المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطته لحل أزمة الانسداد السياسي
    إمدادات القمح
    الأردن يشتري 120 ألف طن قمح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة