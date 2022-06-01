لافروف من السعودية: شركاؤنا في الخليج لن ينضموا للعقوبات على روسيا

اختتم اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض اجتماع عقد بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.

من جهته، قال لافروف إن شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الغرب.

صعوبات في تصدير الحبوب

وفي السياق، أوضح لافروف أن “موسكو تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات المفروضة على السفن”.

وأضاف: “نواجه أيضا مشكلات في تصدير الحبوب الروسية.. فالسفن التي تنقل الحبوب الروسية تقع تحت طائلة العقوبات”.

التعاون مع “أوبك”

من جهة أخرى، أشار لافروف الى أن “التعاون عبر مجموعة أوبك+ لا يزال مهما لروسيا”، مضيفا: “مبادئ التعاون على هذا الأساس (أوبك+) محتفظة بأهميتها”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء أن بعض الدول الأعضاء في أوبك تبحث تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإنتاج النفط مع حد العقوبات الغربية من قدرة موسكو على زيادة الإنتاج.

حل سياسي

وكان وزير الخارجية السعودي أكد أمس على موقف المملكة بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

وأضاف خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية السعودية في تويتر، اليوم الأربعاء.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض أمس، في زيارة رسمية للمملكة.

يشار إلى أن لافروف كان التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبيل القدوم إلى السعودية، وأكد أنه بحث الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.