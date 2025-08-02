لافروف: موسكو تنتظر رداً ملموساً من كييف على اقتراح تشكيل مجموعات عمل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن موسكو تنتظر رداً ملموساً من كييف على اقتراح تشكيل مجموعات عمل، وهو ما سيشكل خطوة نحو التوصل لاتفاقيات مستدامة.

وقال لافروف إن “ثلاث جولات من المفاوضات مع أوكرانيا عقدت حتى الآن في إسطنبول”، موضحاً أنه “بالإضافة إلى الاتفاقيات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل للقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيشكل خطوة جوهرية نحو صياغة اتفاقيات مستدامة، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص في 1 أغسطس خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام”.

كما أردف: نحن ننتظر رداً ملموساً من كييف”، وفق وسائل إعلام روسية.

“انفصام واضح في الوعي”

في نفس السياق، أشار لافروف إلى أن كييف لم تصدر سوى تصريحات متناقضة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: “تارة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بدون شروط مسبقة (مع دعوة صريحة للغرب لاستخدام الهدنة لضخ أسلحة جديدة لأوكرانيا)، وتارة أخرى يقترح استبدال صيغة إسطنبول للتفاوض بلقاء شخصي مع فلاديمير بوتين، ثم يطالب الغرب بـ”تغيير القيادة الروسية”. كل هذا يتكرر بفاصل يوم أو يومين”.

فيما ختم قائلاً: “لذا على كل المهتمين بالتقدم في التسوية أن ينتبهوا لهذا الانفصام الواضح في الوعي”.

يذكر أن كييف وموسكو عقدتا ثلاث جولات من المحادثات في إسطنبول هذا العام، أسفرت عن تبادل أسرى ورفات جنود، لكنها لم تحرز أي تقدم ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.