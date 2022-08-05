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لافروف: موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن

منذ 45 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة 5 أغسطس، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة.

وأضاف لافروف “نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن”.

حكمت محكمة روسية أمس الخميس 4 أغسطس، على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير بالسجن تسع سنوات بتهم تتعلق بحيازة المخدرات. ويمكن أن يمهد الحكم الصادر ضدها الطريق الآن لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا قد تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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