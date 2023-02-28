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لافروف: موقف "الأصدقاء العرب" بشأن أوكرانيا متوازن رغم ضغوط الغرب

منذ 54 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ الدول العربية تتخذ موقفًا متوازنًا بشأن الوضع في أوكرانيا، على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي تمارسها الدول الغربية عليها.

ونقل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، كلمة لافروف أمام المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط الثاني عشر لنادي “فالداي” الدولي اليوم الثلاثاء، حيث قال إنّه “على الرغم من الضغط غير المسبوق من قبل الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة، فإن الأصدقاء العرب يتخذون موقفًا متوازنًا بشأن الوضع في أوكرانيا، مسترشدين، في المقام الأول، بالمصالح الوطنية”.

كما أشار لافروف إلى أنّ تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل أولوية للسياسة الخارجية الروسية، مضيفًا “إن تعزيز الحوار القائم على الثقة والتعاون في إطار المنفعة المتبادلة مع كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن الجمعيات متعددة الأطراف العاملة في الشرق الأوسط هي من الأولويات الاستراتيجية لسياسة روسيا الخارجية”.

واختتم بقوله “الدبلوماسية الروسية ستواصل العمل على ضمان أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط، وسنواصل المساعدة في التغلب على الأزمات والمشاركة في إعادة إعمار البلدان المتضررة بعد انتهاء الصراعات”.

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