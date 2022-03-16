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لافروف: نسعى لنزع سلاح أوكرانيا

16 - مارس - 2022
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على ضرورة نزع سلاح أوكرانيا، لإنهاء الأزمة الحالية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء. “نسعى لنزع سلاح أوكرانيا ليعيش الجميع في سلام”.

وأضاف لافروف أن هناك العديد من الدول التي تدعم موقف روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أنه بحث مع نظيره التركي الذي يزور موسكو حاليا التعاون الاقتصادي المشترك.

وفي تصريحات سابقة، قال لافروف أن جزءا من بعض الصيغ حول مفاوضات روسيا واوكرانيا أصبح قريبا للتوصل الى توافق حوله.

وفي حديث لوسائل اعلامية، قال: من وجهة نظري، قد نصل الي اتفاق مع الجانب الاوكراني حول بعض الصيغ الخاصة بالمفاوضات.

غير أنه لفت الى قضايا أخرى عالقة من بينها استعمال اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير، مشيرا الى ان روسيا لا ترى اي اشارة ان الولايات المتحدة الاميركية تعتزم ايجاد حلول للنزاع واكد ان لأميركا دورا حاسما في تحديد موقف السلطات الاوكرانية.

وأطلق لافروف هذه التصريحات فيما تعرضت العاصمة كييف لعدد من الضربات الجوية وسط اقتراب القصف الى مركز المدينة.

اما عن سير المفاوضات، فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات مع الجانب الأوكراني صعبة وشاقة، معربا عن أمله في التوصل لحل وسط.

الموقف التركي

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، دعم بلاده لمسار الحوار “الروسي الأوكراني”، قائلا: “ندعم مسار المحادثات في بيلاروسيا ونرجو أن تصل للسلام”.

وناشد الجانبان إنهاء الأزمة الإنسانية ووقف القتال، مضيفا: “نسعى لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني”.

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو حول الأزمة في أوكرانيا.

وشدد لافروف خلال المباحثات على أن الجانب الروسي يحترم اختلاف الآراء مع الجانب التركي. في المقابل، قال الوزير التركي إن بلاده لن تتخلى عن المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

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