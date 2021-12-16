لافروف والبرهان يؤكدان أهمية تكثيف عمل اللجنة الحكومية المشتركة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أهمية تكثيف عمل اللجنة الحكومية الروسية السودانية المشتركة.

وكتبت الخارجية الروسية: “أشار الجانبان أيضا إلى ضرورة تكثيف عمل اللجنة الثنائية بين الحكومتين في التعاون التجاري والاقتصادي”.

وتابعت: “تم النظر في تعزيز وتطور العلاقات الروسية السودانية الودية، وتقييم تنسيق السياسة الخارجية لموسكو والخرطوم في الأمم المتحدة وغيرها من الحلبات الدولية”.

وقالت: “أكد الوزير لافروف على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان”، مشددا على أهمية “عدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية”.