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لافروف يؤكد لنظيره الأرمني ضرورة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

8 - ديسمبر - 2021

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأرمني أرارات ميرزويان ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين يوم الأربعاء، أنهما “بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي”.

وركز الوزيران على سير تنفيذ اتفاقات سوتشي بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي تم التوصل إليها في 26 نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان أن “الجانب الروسي شدد على ضرورة ضمان إطلاق العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع ما يمكن”.

وأشار لافروف إلى ضرورة ترجمة اتفاقات فريق العمل الثلاثي حول رفع القيود عن النقل والروابط الاقتصادية على الأرض.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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