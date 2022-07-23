لافروف يبدأ جولة إفريقية أول محطاتها في القاهرة

يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، جولة في الدول الأفريقية تستغرق 5 أيام، سيقوم خلالها بزيارات عمل إلى كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

ومن المقرر أن يناقش لافروف خلال زيارته الأجندة الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي.

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة “نوفوستي” وقناة “RT” إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

وتتزامن هذه الزيارة مع حدث مهم طال انتظاره بالنسبة للمنطقة، حيث تم التوصل اليوم الماضي إلى “صفقة توريد المواد الغذائية” في اسطنبول.

وتم التوقيع على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية، وكذلك تعاون روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتم التوقيع على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية، وكذلك تعاون روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشاد الاتحاد الأفريقي، السبت، بالاتفاق الموقّع بين روسيا وأوكرانيا بشأن استئناف تصدير الحبوب، واعتبره “تطوّراً مرحّباً به” بالنسبة إلى القارة التي تواجه خطر المجاعة المتزايد.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال، ماكي سال، أكد أنّ “العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء”.

وتعد الدول الأفريقية الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء. وحذّرت 11 منظمة إغاثة دولية من أزمة غذاء في غرب أفريقيا، مدفوعة بالصراع والجفاف وتأثير الأزمة في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وتوافرها.

وذكر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن أكثر من 100 مليون شخص في أفريقيا يواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائيّ بسبب الحروب وشح المياه وجائحة كورونا.