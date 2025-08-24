لافروف يحدد شروط روسيا للسلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إنه يتعين على مجموعة من الدول، من بينها الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا.

ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن ثلاثة مصادر مطلعة عالية المستوى قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بشرق البلاد بالكامل والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والبقاء على الحياد وعدم إدخال قوات غربية إلى أراضيها.

وقال لافروف لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وإن الرئيس الروسي أشار إلى محادثات إسطنبول التي لم تحقق أهدافها في عام 2022.

وأضاف لافروف أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.

وقال لافروف، وفقا لنص المقابلة الذي نشرته وزارة الخارجية، “ستتكفل الدول الضامنة بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة… وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية”.

وأكد لافروف أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي غير مقبولة بالنسبة لروسيا وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وأشار لضرورة إجراء نقاش مع أوكرانيا حول الأراضي.