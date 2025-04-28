لافروف يحذر الشركات الأمريكية: مكانكم قد يكون مشغولاً عند العودة إلى روسيا

حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشركات الأمريكية على استكشاف قطاعات غير مأهولة عند إعادة دخولها السوق الروسية.

وأكد لافروف في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “إذا رغبت الشركات الأمريكية في شغل مجال لم تتم تغطيته بعد، أو إذا أرادت تقديم مشروع جديد يكمل العلاقات التجارية السابقة، فإننا بالطبع سندرس هذا العرض”.

وأضاف الوزير الروسي: “إذا تمكنا من تحقيق توازن لمصالحنا، أعتقد أنه سيكون من الطبيعي تماما القيام بأعمال مشتركة”.

وتطرق لافروف إلى احتمال عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا، مستذكرا تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن. وقال: “ليس لدينا أي اعتراض على الشركات الأمريكية. لكن الشركات التي قررت آنذاك مغادرة روسيا، قد تجد عند عودتها أن مكانها قد شغلته بالفعل شركات روسية أو مستثمرون أجانب آخرون. في هذه الحالة، لن نتخذ أي إجراءات من شأنها التمييز ضد أولئك الذين استثمروا في روسيا بدلا من الأمريكيين”.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط والمشارك في المباحثات الروسية الأمريكية ستيف ويتكوف، أن واشنطن تتوقع عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاقات بشأن أوكرانيا.

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادر أن بعض الشركات الأمريكية أبدت اهتماما بالعودة إلى السوق الروسية، لكن أيا منها لم تتخذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه حتى الآن.

وكانت بعض وسائل الإعلام وقنوات “تلغرام” قد بدأت في الكتابة نقلا عن مصادر عن خطط مزعومة لبعض العلامات التجارية والشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات السيارات، للعودة إلى روسيا.

ومطلع أبريل، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى، إن الشركات الأمريكية تبدي فعلا الاهتمام بالعمل في روسيا. وأكد، في الوقت نفسه أن السلطات الروسية ستعطي الأولوية للشركات المحلية وشراكاتها مع الشركات الأجنبية.

وسبق أن قال دميترييف للصحفيين إنه بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا له، تم خلالها بحث ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.