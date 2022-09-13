الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يحصل على تأشيرة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ ساعة واحدة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة أنباء روسية نقلا عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء وفد روسي حصلوا على تأشيرات لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلى مدى أسابيع انتقدت روسيا الولايات المتحدة لعدم منح أعضاء الوفد الروسي تأشيرات لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة التي تبدأ اليوم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها “اليوم، حصل لافروف وعدد ممن سيرافقونه على التأشيرات”.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة بمحاولة منع المشاركة الروسية الكاملة في دورة الجمعية العامة وذلك من خلال تأخير منح التأشيرات للروس للحضور. وستبدأ الجلسات المهمة في الدورة الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة “تنتهك التزاماتها” بعدم إصدار تأشيرات للوفد الروسي كاملا، وأضاف أنه يتخذ خطوات لمحاسبة كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة على ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الأوكرانية تتقدم في خاركيف مع احتدام القتال
النفط مقابل الدولار
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن شح الإمدادات
بورصة الكويت
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مونديال قطر
الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر
بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟
البطريرك الراعي
نصيحة من البطريرك الراعي للرئيس عون.. "بلاها"