لافروف يحصل على تأشيرة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت وكالة أنباء روسية نقلا عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء وفد روسي حصلوا على تأشيرات لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلى مدى أسابيع انتقدت روسيا الولايات المتحدة لعدم منح أعضاء الوفد الروسي تأشيرات لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة التي تبدأ اليوم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها “اليوم، حصل لافروف وعدد ممن سيرافقونه على التأشيرات”.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة بمحاولة منع المشاركة الروسية الكاملة في دورة الجمعية العامة وذلك من خلال تأخير منح التأشيرات للروس للحضور. وستبدأ الجلسات المهمة في الدورة الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة “تنتهك التزاماتها” بعدم إصدار تأشيرات للوفد الروسي كاملا، وأضاف أنه يتخذ خطوات لمحاسبة كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة على ذلك.