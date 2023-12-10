الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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لافروف يدعو إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة

منذ 4 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر\تشرين الأول مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

توغلت دبابات إسرائيلية صوب وسط خان يونس الأحد في توغل جديد كبير في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على فشل الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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