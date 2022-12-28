لافروف يشكر السعودية على جهودها لحل الأزمة الأوكرانية

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشكر لقيادة السعودية على جهودها لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، أجراها لافروف مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء، إن الوزيرين ناقشا القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.

امتنان من الموقف السعودي

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

كما تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التعاون البناء في صيغة “أوبك+”.

وأعاد الجانبان التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.

وساطة سعودية

يشار إلى أن المملكة لطالما شددت على موقفها الداعم لحل سياسي للأزمة الأوكرانية.

ونجحت جهود وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أسابيع، بإبرام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، أفرج خلالها على 10 سجناء أجانب أسروا في أوكرانيا.

وأتت تلك الخطوة حينها انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد، واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل أكد للافروف أن المملكة تواصل جهودها بين كل الأطراف وتدعم المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا.