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لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ ساعة واحدة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إلى نيويورك لحضور الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت زيارة الوفد الروسي مصحوبة بمشكلات في إصدار التأشيرات والخدمات اللوجستية الأميركية، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا بعد فرض عقوبات على قطاع الطيران الروسي وإغلاق جميع الدول الأوروبية تقريبا، والولايات المتحدة، لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

ومن المتوقع أن يبدأ وزير الخارجية الروسي البرنامج الرسمي لمشاركته في الأسبوع رفيع المستوى من افتتاح الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد لافروف حوالي 20 اجتماعًا مع قادة ووزراء خارجية الدول الأخرى، والأمين العام للأمم المتحدة “أنتونيو غوتيريش”، ويلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة يوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يلتقي لافروف في نيويورك مع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية الخاصة بأوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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