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لافروف يكشف عن مسودة اتفاق أوكرانية "غير مقبولة"

7 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 3:11 مساءً
سيرجي لافروف

سيرجي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف إن أوكرانيا قدمت لنا مسودة اتفاق جديدة أمس الأربعاء.

وأضاف لافروف أن “اقتراح كييف مناقشة مسألة شبه جزيرة القرم ودونباس خلال لقاء يجمع الرئيس بوتين بنظيره الأوكراني غير مقبول”.

وأوضح أن “مسودة الاتفاق الأوكرانية بعيدة كل البعد عن البنود التي حددناها في اجتماع إسطنبول”.

وأشار إلى أن “أوكرانيا تعهدت سابقا بأن الضمانات الأمنية لن تنطبق على شبه جزيرة القرم، لكن هذا البند مفقود في النسخة الجديدة من الاتفاقية”.

ولفت إلى أن “أوكرانيا تقدم في مسودة الاتفاق الجديدة لغة غامضة لتحل محل التفاهمات التي توصلنا إليها سابقا بشأن شبه جزيرة القرم”.

وأكد أن “المشروع الجديد التي قدمته لنا أوكرانيا يظهر عدم قدرتها على التفاوض”.

واعتبر أن “أوكرانيا تحاول تعطيل وتقويض مسار المفاوضات معنا”.

وركزت أربعة جولات من المحادثات بين الجانبين في بيلاروسيا وتركيا، كان آخرها في العاصمة التركية اسطنبول، بشكل أساسي على القضايا الإنسانية، وأدت إلى فتح محدود لبعض الممرات للمدنيين للهروب من القتال.

ولم تسفر المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي تقدم واضح نحو وقف إطلاق النار، الخميس الماضي، لكن المحللين قالوا إن مجرد اجتماعهما ترك نافذة مفتوحة لإنهاء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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