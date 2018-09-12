لافروف يندد بسياسة واشنطن القائمة على “العقاب أولا ثم التفاوض”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء بسياسة الولايات المتحدة التي تقوم برأيه على “فرض العقوبات أولا ثم التفاوض” وذلك على خلفية تجدد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وأعلن لافروف في كلمة على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك (أقصى شرق روسيا) “في غالبية الحالات لا تكون الولايات المتحدة مستعدة فعلا لبدء محادثات”.

وتابع: “يعلنون في البدء عن عقوبات ثم عن عقوبات أخرى وبعد ذلك فقط ينتقلون الى التفاوض، الامر لا يقتصر فقط على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مع أنها اليوم في أسوأ وضع، كان الامر نفسه بالنسبة الى كوريا الشمالية والاتحاد الاوروبي، ومع الصين تدور حرب تجارية”.

واعتبر لافروف أن هذه السياسة أصبحت سلوكا دائما بمجرد حصول مشكلة يتم الاعلان عن اجراءات للضغط.

المصدر العربية