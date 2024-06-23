لاكتظاظ السجون بالأسرى.. الاحتلال يلغي اضطرارياً اعتقالات في الضفة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو، إن جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام (الشاباك) “اضطرا إلى إلغاء حوالي 20 عملية اعتقال مخطط لها هذا الأسبوع، بسبب نقص الأماكن في السجون”.

وأوضحت الهيئة أنه “في ظل الضائقة المتزايدة في أماكن الاحتجاز، تضطر الأجهزة الأمنية إلى إجراء تقييمات للوضع فيما يتعلق بخطورة السجناء، وتضطر الأجهزة الأمنية، إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين لم يوجه لهم اتهاما في نهاية فترة اعتقالهم، لإفساح المجال أمام المعتقلين المصنفين كتهديد أعلى، ويتطلب الأمر إخضاعهم للتحقيق”.

ونقلت عن مسؤولين أمنين إسرائيليين، تحذيرهم من أن يؤدي نقص الأماكن في مراكز الاحتجاز والسجون، إلى إلغاء المزيد من الاعتقالات والإجراءات المضادة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي في إسرائيل مطلع أبريل/نيسان الماضي، أن طاقة الاحتجاز الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هي 14 ألفا و500 معتقل، في حين أن العدد الفعلي للمعتقلين يتجاوز الـ21 ألفا.

و حذرت مصلحة السجون وقتها، إنه نظرا للزيادة المستمرة بعشرات المعتقلين يوميا، فإنها “لن تتمكن من استيعاب سجناء أمنيين إضافيين”.

وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن تل أبيب اعتقلت نحو 4150 فلسطينيا من أنحاء الضفة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس السبت، أن عدد المعتقلين من الضفة منذ بداية الحرب بلغ 9325.

ولا توجد حصيلة محددة للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مراكز سيئة السمعة، من بينها معسكر “سديه تيمان” في صحراء النقب .