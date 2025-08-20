الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
لامي: الخطة الاستيطانية الإسرائيلية ستشكل انتهاكاً "صارخاً" للقانون الدولي

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. رويترز

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء “إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل في حالة تنفيذها انتهاكا للقانون الدولي وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية”.

وحصل المشروع إي1، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع اليوم.

وقال لامي في منشور على إكس “إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض بشكل خطير حل الدولتين”، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.

وصدقت اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم على خطة البناء في المنطقة ” إي واحد”، بالضفة الغربية؛ وتتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة.

وقال غاي يفراح رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان “يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي “إي وان E1” المثير للجدل.

وستُوسع بموجب الخطة مستوطنة “معاليه أدوميم”، وربطها بمدينة القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.

وقال سموتريتش، إن محو الدولة الفلسطينية يكون بالأفعال وليس بالشعارات، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

