لامي: رئيس الوزراء سيتخذ قراراً في وقت لاحق من اليوم بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

قال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد إن أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور، مؤكدا أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع.

وذكر لامي لشبكة سكاي نيوز “أي خطوة للاعتراف بها تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين”، مضيفا أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتخذ قرارا في وقت لاحق من اليوم الأحد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال ستارمر في يوليو تموز إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تتوصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن صراحة أنها لن تضم الضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام تفضي إلى “حل الدولتين” وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأوضح لامي “منذ إعلان يوليو، وفي الواقع، منذ الهجوم على قطر، صار التوصل لوقف لإطلاق النار في هذه المرحلة أمرا يصعب إنقاذه، وصارت الآفاق قاتمة”.

وذكرت صحيفة تلغراف أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيصدر بيانا اليوم الأحد، يؤكد فيه عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكشفت الصحيفة أن ستارمر سيفرض عقوبات جديدة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتهدئة الانتقادات الموجهة إلى قراره الاعتراف بدولة فلسطينية.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، أنه من المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه الخطوة (الاعتراف بدولة فلسطين) بعد أن استنتج أن الوضع قد تدهور منذ أن دعا إسرائيل إلى تغيير مسارها خلال الصيف الماضي.

وإلى جانب استمرار حرب إبادة غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيها، أبدت الحكومة البريطانية انزعاجها من خطط تسريع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر يخشى وزراء حكومة ستارمر أن يقضي على أي أمل في حل الدولتين.

وقال لامي -الذي سيمثل المملكة المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “من المهم التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو نتيجة للتوسع الخطر الذي نشهده في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين الذي نشهده في الضفة الغربية والنية والمؤشرات التي نراها لبناء، على سبيل المثال، مشروع المنطقة “إي 1″ الذي سيدمر إمكانية تحقيق حل الدولتين”.