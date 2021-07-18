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لا إصابات بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام

18 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 9:33 مساءً
المسجد الحرام في مكة المكرمة

المسجد الحرام في مكة المكرمة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد أنها لم ترصد أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما أكدت أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

كان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أكد أنه لن يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

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