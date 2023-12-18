"لا تتركونا نشيخ".. "القسام" تبثّ فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليّين في غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، فيديو جديد عبر تطبيق “تلغرام” اليوم الإثنين، يظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين مسنّين يطالبون بالإفراج عنهم.

ولفتت كتائب القسام في الفيديو، إلى أنّ رسالة الأسرى الصهاينة في قطاع غزة للحكومة الصهيونية ولعوائلهم هي: “لا تتركونا نشيخ”.

وقد تحدث الأسرى الإسرائيليون في فيديو “القسام”، حيث لفتوا إلى أنّهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي، ويخشون أن يُقتلوا بسلاح الجو التابع له.

وقال أحد الأسرى: “أنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا”، وطالبوا الحكومة الإسرائيليّة بالعمل للإفراج عنهم من دون أي شرط.

وأضاف الأسرى الثلاثة: “لا تتركونا نشيخ”.