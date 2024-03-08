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"لا تدع نفسا على قيد الحياة".. حاخام إسرائيلي يدعو لإبادة كل سكان غزة

منذ ساعة واحدة
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

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دعا حاخام إسرائيلي في مدينة يافا، إلى “إبادة كل سكان قطاع غزة، بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنين”.

وقال الحاخام إلياهو مالي مدير المدرسة الدينية في يافا، التي يخدم طلابها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “يجب اتباع مبدأ (لا تدع نفسا على قيد الحياة) و(إذا لم تقتلهم سيقتلونك)”.

وفي اجتماع للمدارس الدينية، اعتبر أن “مخربي اليوم هم الأطفال الذين تركتهم على قيد الحياة في المعركة السابقة”، عندما سئل عن قتل أطفال غزة.

أما عن النساء فقال الحاخام: “هن من ينتجن المخربين”، مضيفا أن “من يشكل خطرا عليك ليس فقط الفتيان في عمر 14 أو 16 ومن يرفع السلاح بوجهك، بل جيل المستقبل ومن ينتجن جيل المستقبل، فالحقيقة لا يوجد فرق بينهم”.

وعن المسنين أضاف: “أحكام المدنيين في غزة تختلف عن أحكام المدنيين في مناطق أخرى، ففي غزة وفق التقديرات ما بين 95 إلى 98 بالمئة يؤيدون إبادتنا”.

ويذكر أن إلياهو مالي مدير مدرسة “شيرات موشيه” الدينية التي أقيمت في يافا عام 2008، ويدرس فيها اليهود المتدينون القوميون وهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي، على عكس اليهود الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش.

وتعمل المدارس الدينية في إسرائيل على تعليم الدين لطلابها جنبا إلى جنب مع إعدادهم للخدمة العسكرية.

وقتل في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، المستمرة منذ 5 أشهر، أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينما أصيب عشرات الآلاف.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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