"لا تستعجلوا النتائج".. تحذير من إير إنديا بعد التقرير الأولي لتحطم طائرتها في أحمد آباد

أفراد من الذراع الهندسي للجيش الهندي يستعدون لإزالة حطام طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، متجهة إلى مطار غاتويك في لندن، والتي تحطمت أثناء إقلاعها من مطار في أحمد آباد، الهند، 14 يونيو 2025. رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة إير إنديا كامبل ويلسون في مذكرة داخلية اليوم الاثنين إن التحقيق في واقعة تحطم الطائرة التابعة للشركة في أحمد اباد الشهر الماضي لم ينته بعد وليس من الحكمة القفز إلى أي استنتاجات سابقة لأوانها، وذلك بعد صدور تقرير أولي من محققين.

تأتي المذكرة التي اطلعت عليها رويترز بعد أن أظهر التقرير حدوث حالة ارتباك في قمرة القيادة قبل وقت قصير من تحطم طائرة بوينج دريملاينر الذي أودى بحياة 260 شخصا، وهو ما عزته إلى خلل في منظومة الوقود.

وأضافت المذكرة “إصدار التقرير الأولي بمثابة نقطة انطلاق لنا وللعالم للحصول على تفاصيل إضافية حول الواقعة. وليست هناك مفاجأة في أنه وفر المزيد من الوضوح وفتح الباب أمام أسئلة إضافية”.

وقال ويلسون “لم يحدد التقرير الأولي أي سبب ولم يقدم أي توصيات، لذا أحث الجميع على تجنب استخلاص استنتاجات سابقة لأوانها لأن التحقيق لم ينته بعد”.

ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي، بدأت الطائرة بوينج 787 دريملاينر المتجهة إلى لندن من مدينة أحمد اباد الهندية في فقدان قوة الدفع والسقوط بعد وقت قصير من إقلاعها.