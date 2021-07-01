الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا جديد في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

1 - يوليو - 2021
مفاوضات بين حماس واسرائيل بشأن تبادل الأسرى

مفاوضات بين حماس واسرائيل بشأن تبادل الأسرى

A A A
طباعة المقال

لم تحقق المباحثات غير المباشرة التي تستضيفها القاهرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حول صفقة تبادل الأسرى، أي تقدّم حتى الآن، حسب ما قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”توجد وفود من إسرائيل وحماس في القاهرة حالياً، لإجراء مباحثات غير مباشرة، في ظل الوساطة المصرية، لإعادة مدنيين إسرائيليين اثنين، وجثتي جنديين إسرائيليين قتلا عام 2014“.

وتابعت الصحيفة: ”مصادر من حركة حماس تقول إنه لم يتم تحقيق أي تقدّم حتى الآن في المفاوضات.. يبدو أن حماس لا تزال مصرّة على الفصل بين مفاوضات عودة الإسرائيليين الأربعة، والأمور الإنسانية المتعلقة بإعادة بناء غزة“.

ونقلت الصحيفة قول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة ”إنه لم يتم إيجاد حل حتى الآن للأزمات الإنسانية التي يعاني منها القطاع، لأن إسرائيل تحاول ابتزاز الحركة“.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”مسؤولون مصريون أعلنوا هذا الأسبوع أن إعادة الإعمار في غزة التي من المتوقع أن تكلف مئات الملايين من الدولارات، ستبدأ في غضون عدة أشهر بعد إزالة الأنقاض الناتجة عن 11 يوماً من القتال بين إسرائيل وحماس“.

    المزيد من أخبار العالم

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين قبالة جزر البهاما
    آثار القصف الروسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مقتل مواطن كندي في أوكرانيا
    الدولار
    العالم يترقب.. ماذا سيحمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء القادم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن