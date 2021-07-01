لا جديد في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

لم تحقق المباحثات غير المباشرة التي تستضيفها القاهرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حول صفقة تبادل الأسرى، أي تقدّم حتى الآن، حسب ما قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”توجد وفود من إسرائيل وحماس في القاهرة حالياً، لإجراء مباحثات غير مباشرة، في ظل الوساطة المصرية، لإعادة مدنيين إسرائيليين اثنين، وجثتي جنديين إسرائيليين قتلا عام 2014“.

وتابعت الصحيفة: ”مصادر من حركة حماس تقول إنه لم يتم تحقيق أي تقدّم حتى الآن في المفاوضات.. يبدو أن حماس لا تزال مصرّة على الفصل بين مفاوضات عودة الإسرائيليين الأربعة، والأمور الإنسانية المتعلقة بإعادة بناء غزة“.

ونقلت الصحيفة قول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة ”إنه لم يتم إيجاد حل حتى الآن للأزمات الإنسانية التي يعاني منها القطاع، لأن إسرائيل تحاول ابتزاز الحركة“.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”مسؤولون مصريون أعلنوا هذا الأسبوع أن إعادة الإعمار في غزة التي من المتوقع أن تكلف مئات الملايين من الدولارات، ستبدأ في غضون عدة أشهر بعد إزالة الأنقاض الناتجة عن 11 يوماً من القتال بين إسرائيل وحماس“.