لا زال يحاول.. ترامب ضغط على حاكم جورجيا لإلغاء فوز بايدن!

يبدو أن محاولات الرئيس الأمريكي لا تزال مستمرة في نقض فوز منافسه الجمهوري “جو بايدن” في الانتخابات الرئاسية، فبحسب معلومات نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” لأول مرة، فقد اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بحاكم جورجيا براين كيمب، ودفعه لإقناع مُشرعي الولاية بإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.

وطلب ترامب من كيمب عقد جلسة خاصة وإقناع مشرعي الولاية باختيار ناخبيهم الذين سيدعمونه، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة. كما طلب من الحاكم الجمهوري الأمر بمراجعة توقيعات الغائبين.

وقال المصدر إن كيمب أوضح أنه ليس لديه هذه الصلاحية ورفض الطلب، ولكن البيت الأبيض رفض التعليق على المكالمة.

وجاءت دعوة ترامب إلى كيمب، وهي أحدث محاولة له للتدخل في نتائج انتخابات 2020، قبل ساعات من زيارة الرئيس إلى الولاية لحشد الدعم للسيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر قبل جولات الإعادة في مجلس الشيوخ في يناير كانون الثاني المقبل.

وبدا أن ترامب أشار إلى الدعوة في تغريدة يوم السبت، هاجم فيها سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، ودعا إلى تدقيق توقيع لمغلفات الاقتراع الغيابي في الولاية – مع تقديم مزاعم كاذبة أو مضللة حول العملية المحتملة.

وأكد المتحدث باسم كيمب كودي هول، أن الحاكم تحدث مع الرئيس، لكنه قال فقط إن ترامب قدم تعازيه في وفاة هاريسون ديل، وهو موظف شاب في حملة لوفلر، عندما سُئل عن المحادثة.