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لا مقاتلات لأوكرانيا قريبًا.. وكييف تُطالب بتدريب الطيارين الآن

منذ 15 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أنه لا يتوقع أن يتم تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف في المستقبل القريب.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة “بيلد أم زوتناغ”، نشرت اليوم الأحد: “لا أتوقع تسليم المقاتلات في القريب العاجل، فهذه مهمة صعبة للغاية من الناحية اللوجستية والفنية”.

كذلك أشار إلى “ضرورة بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين الآن. وعندما يتم اتخاذ قرار تقديم الطائرات، لن نحتاج إلى قضاء شهور عديدة من أجل هذا الأمر (التدريب)”.

لا وعود

يُذكر أن كوليبا صرح، في النصف الثاني من فبراير/ شباط، أن كييف لم تتلق وعوداً من أي دولة لتزويدها بمقاتلات.

وكانت الحكومة الألمانية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنها لا تنظر في مسألة تزويد أوكرانيا بمقاتلات.

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