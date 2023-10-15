الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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"لا مكان لدفن الجثث".. دبلوماسي فلسطيني يُحذّر من مغبّة التوغل البري

منذ 6 دقائق
من غزة (رويترز)

من غزة (رويترز)

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كشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أنّ القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، اليوم الأحد، لكشف تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، إنّ الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، ولا يوجد لدينا مجال لدفن جثث القتلى، محذرًا إسرائيل من مغبة التوغل البري في القطاع أو ارتكاب المزيد من المجازر.

وطالب السفير الفلسطيني بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل إلى غزة لتزويد القطاع بالإمدادات الغذائية والطبيةوضمان دخول المساعدات.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن عدد الشهداء من جراء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 2384، إضافة إلى نحو 10 آلاف و150 جريحًا.

من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنّ أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنّ المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، وبات من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص، مشيرًا إلى أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العام.

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