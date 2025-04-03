"لا هدايا مجانية".. تصريحات ترامب تثير مخاوف إسرائيل بشأن الدعم الأمريكي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار للمساعدات العسكرية ضمن خطته لزيادة الرسوم الجمركية، وإن كلماته تضمنت اقتباسا مزعجا لإسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم “ندرك أننا دخلنا فترة لا توجد فيها هدايا مجانية وعلينا الاستعداد لذلك”.

وذكرت أن ترامب قال إن إسرائيل استفادت من فتح السوق الأميركية لمنتجاتها لكنها لم تفتح سوقها الدفاعي للأميركيين.

وذكرت القناة -نقلا عن مسؤولين بوزارة المالية الإسرائيلية- أن إسرائيل فوجئت بالرسوم الجمركية التي فرضها عليها ترامب، وأنه من المتوقع أن تفاوض أميركا لتقليل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن -أمس الأربعاء- فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.