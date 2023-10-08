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لبحث الصراع.. اتصالٌ جديد بين وزير خارجيّة تركيا ونظيره الأميركيّ

منذ 10 دقائق
علما تركيا والولايات المتحدة

علما تركيا والولايات المتحدة

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أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية أنّ الوزير هاكان فيدان، بحث القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيّين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد.

وهذا هو الاتصال الثاني بين الوزيرين منذ بدء الصراع أمس السبت.

يأتي ذلك بعد أن أجرى فيدان اتصالين هاتفيين اليوم أيضًا مع نظيريه الإسباني والأردني لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول الاتصالين.

كان فيدان قد ناقش أمس القتال الدائر مع نظرائه الأميركي والقطري والسعودي والإيراني والفلسطيني والمصري، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم ويتسع نطاقه.

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