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لبحث العلاقات الثنائية.. الشيباني أول مسؤول سوري رفيع يزور موسكو منذ الإطاحة بالأسد

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2025 2:50 مساءً
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني

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قال مصدر إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيتوجه إلى روسيا غدا الخميس.

وبذلك سيكون الشيباني أهم مسؤول سوري يزور موسكو منذ الإطاحة بحليف موسكو بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وتعيين حكومة جديدة في دمشق.

وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا.

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.

ليعلن رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً. وفي 10 ديسمبر، أعلن محمد البشير، الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ السورية في إدلب منذ يناير 2024، تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية السورية حتى 1 مارس 2025.

    المصدر :
  • رويترز

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