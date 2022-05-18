لبحث ملفات مهمة.. زيارة لافتة للأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيناقش هدنة في اليمن وأزمة أوكرانيا مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان خلال زيارة لواشنطن بدأها الثلاثاء.

كما سيلتقي بكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية.

من جهته نقل وقع أكسيوس الإخباري عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله إن الأمير خالد موجود في واشنطن لقيادة الوفد السعودي في لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقال الموقع إن اللقاء يكتسب أهمية حيث تحاول الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع السعودية في الوقت الذي تدفع فيه المملكة إلى زيادة إنتاجها النفطي، وقبل زيارة الرئيس، جو بايدن، القادمة إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو.

يشار إلى أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية متسببة بخروقات كثيرة، وفق اتهامات حكومية.