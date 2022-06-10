الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنانيان على متن طائرة إيطالية مفقودة

منذ 34 دقيقة
إيطاليا

إيطاليا

A A A
طباعة المقال

فقدت طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار تينيغانو في المحافظة لوكا ومباشرة في منطقة فيتشنزا.

ولا يوجد حتى الآن أي أثر للطائرة التي تقل على متنها سبعة أشخاص (الطيار، وإيطالي يبلغ من العمر 33 عاما، وأربعة رواد أعمال أتراك ولبنانيين).

استمرت عمليات البحث التي تقوم بها الحماية المدنية بمساعدة مروحيات الإطفاء حتى ساعة متأخرة من الليل واستؤنفت صباح اليوم.
وكانت المروحية اختفت عن الرادار صباح أمس، وتم العثور على الخلية الأخيرة التي تم توصيلها بهاتف الطيار الخلوي في مودينا أبينيني في منطقة بيفيبيلاغو حيث تم تسجيل اضطراب قوي في الطقس في تلك الساعات.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب - رويترز
    أحداث أمريكا
    ترامب: إقتحام “الكابيتول” أعاد العظمة الى أميركا
    جندي أوكراني يطلق النار من مدفع رشاش -رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أنباء “إيجابية” من زابوريجيا وخاركيف.. ماذا كشف زيلينسكي؟
    “وكأن شيئا لم يتغيّر”.. بوتين يشبّه نفسه بـ”بيتر العظيم”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    كم افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم؟
    حفار القبور السوري
    شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا