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لبنان وإيران على طاولة مباحثات قائد الجيش الإسرائيلي في واشنطن

24 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 8:33 مساءً
أفيف كوخافي

أفيف كوخافي

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قال موقع الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي أنهي اليوم زيارته لواشنطن اليوم وأنه سيعود إلى إسرائيل ظهر غد الجمعة.

وأوضح الموقع، أنه خلال الأسبوع الماضي، عقد رئيس الأركان سلسلة من الاجتماعات في الجيش الأمريكي، بما في ذلك زيارة لهيئة الأركان المشتركة (البنتاغون) ، ولقاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة وزيارة مقر سنتكوم.

كما التقى رئيس الأركان بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان؛ رئيس وكالة المخابرات المركزية “”CIA وليام بيرنز، ورئيس وكالة المخابرات الوطنية “DNI” أفريل هاينز.

وتناولت المحادثات واللقاءات التحديات الأمنية المشتركة، وأبرزها الاتفاق النووي، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتهديد الصاروخي من لبنان والوضع في الساحة الفلسطينية.

وقال الموقع إن كوخافي قدم خلال الزيارة دروس الجيش الإسرائيلي المستفادة من عملية “حارس الأسوار” التي شنها ضد قطاع غزة ، بالإضافة إلى الإنجازات العسكرية للعملية.

وأكد أن رئيس الأركان الاسرائيلي كوخافي سيجري تقييما للوضع عند وصوله.

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